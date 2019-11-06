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Die Beauty Docs

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
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Beauty Docs

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Die Beauty Docs

Folge 1: Beauty Docs

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Rippmann empfängt heute Bordellbesitzerin Susanne M. in seiner Berliner Praxis. Ihr Wunsch: Weg mit dem Fett! In Düsseldorf hingegen soll Dr. Fatemi dem Star-Hellseher Daniel Kreibich einen neuen Look à la Hollywood verpassen. Nicht nur im Job, auch im Privatleben geht es bei den Ärzten drunter und drüber: In Berlin hat sich Besuch von Beauty-Doc Mama Hannelore angekündigt und in Düsseldof wird Schadensbegrenzung betrieben. Rechte: SIXX

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Die Beauty Docs

Die Beauty Docs

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