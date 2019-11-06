Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei den Beauty Docs ist der Dschungel los. Dschungel-Georgina lässt sich die Lippen bei Schönheits-Chirurg Dr.Rippmann aufspritzen und Beauty Doc Fatemi macht Frau Wollersheim eine Bananenfalte und gönnt sich noch einen Besuch im Zoo mit Töchterchen Sarah. Rechte: SIXX
