Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Die Beauty Docs
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Fatemi möchte heute in seiner Düsseldorfer Praxis das Leben seiner Patientin Regina verändern und ihr durch eine OP am "offenen Auge" einen neuen Gesichtsausdruck verleihen. Danach geht es mit seiner Frau auf eine Charity-Gala nach München - mit hochkarätigem Publikum. Dr. Rippmann hingegen berät Patientin Lea, die sich nach einer Geschlechtsumwandlung vor ein paar Jahren größere Brüste wünscht. Rechte: SIXX
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Medizin, Mini Series
Altersfreigabe:
12