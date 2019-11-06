Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Die Beauty Docs
Folge 6: Folge 6
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dr. Fatemi feiert heute Wiedersehen mit dem Ehepaar Wollersheim. Nach einer bereits gelungenen OP am Po, wünscht sich die Gattin des Bordellbesitzers eine Faltenglättung. Sorgen bereitet dem Arzt die 67-jährige Patientin Roswitha - wird sie nach einem Facelifting die Nacht überstehen? Dr. Rippmann empfängt in seiner Berliner Praxis eine 22-jährige Patientin, die unter ihren großen hängenden Brüsten leidet. Sie legt ihr künftiges Lebensglück in die Hände des Experten Rechte: SIXX
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Medizin, Mini Series
