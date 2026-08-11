Staffel 1Folge 17vom 11.08.2026
Weck den Mexikaner in dir! / Zugführer CarlJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 17: Weck den Mexikaner in dir! / Zugführer Carl
22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Als Mama Lupe zu Besuch kommt, versucht Abuela, die Familie kulturell auf Vordermann zu bringen. Adelaide und Carl erleben auf Mr. Changs Route ein Abenteuer, wobei sie zusammenarbeiten müssen, um den Tag noch zu retten.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon