Staffel 1Folge 7vom 07.05.2026
Operation DadJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 7: Operation Dad
22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Als Ronnie Annes Dad zu Besuch ist, will sie ihn überzeugen in die Stadt zu ziehen. Mit Sids Hilfe heckt sie einen vermeintlich unfehlbaren Plan aus.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany