Staffel 3Folge 5vom 17.07.2026
Die Bros in der Band / Der RekordbrecherJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 5: Die Bros in der Band / Der Rekordbrecher
22 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
Bobbys Traum, in einer Band zu spielen, könnte endlich wahr werden, aber dafür muss er mit Pars Punkerfreunden zurechtkommen. Sameer fürchtet, mit seinen coolen Freunden nicht mithalten zu können, und geht auf Rekordjagd.
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Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany