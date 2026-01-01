Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Dreisten Drei - Die Comedy WG

Episode 11

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 11vom 24.01.2026
Joyn Plus
Episode 11

Episode 11Jetzt ohne Werbung streamen

Die Dreisten Drei - Die Comedy WG

Folge 11: Episode 11

23 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

"DIE DREISTEN DREI" - das sind die Bewohner Deutschlands berühmtester Comedy-WG. Das Zusammenleben in der WG zieht sich wie ein roter Faden durch alle Folgen dieser Sketch-Comedy. Nicht aufwändige Maskeraden und Kostüme bestimmen die Humorfarbe, sondern die Situationskomik und der Spielwitz der drei Protagonisten.

Alle Staffeln im Überblick

Die Dreisten Drei - Die Comedy WG
SAT.1 emotions
Die Dreisten Drei - Die Comedy WG

Die Dreisten Drei - Die Comedy WG

Alle 7 Staffeln und Folgen