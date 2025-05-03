Die Dreisten Drei - Die Comedy WG
Folge 20: Folge 6
23 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12
Heute u.a.: "Erster Eindruck im Büro" Birgit bricht ihrem Chef auf sein Hemd ... "Ich muss raus" Ein Mann erklärt im Reisebüro, dass er raus aus Deutschland will, weil hier zu viele negative Energien sind. Endlich mal abschalten, alles hinter sich lassen. Sein anvisiertes Reiseziel: Mallorca, Ballermann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Dreisten Drei - Die Comedy WG
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1