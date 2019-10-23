Die Drift-Queen S2 E2: Handbremse für AnfängerJetzt kostenlos streamen
Die Drift-Queen
Folge 2: Die Drift-Queen S2 E2: Handbremse für Anfänger
11 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12
Queen B ist zurück in Garage D und macht ihr Driftauto wettkampftauglich. Da das Auto mit neuen Extras ausgestattet wird, muss sie neue Tricks lernen.
Die Drift-Queen
Genre:Abenteuer, Motorsport, Fun- und Extremsport, Multisportveranstaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen