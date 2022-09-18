Die Fußchirurgen
Folge vom 18.09.2022: Der sechste Zeh
44 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 12
Steves Füße erinnern an eine Mischung aus Bigfoot und Hobbit. Sie sind völlig deformiert und schmerzen, als seien sie mit Glassplittern umwickelt. Grund dafür ist Gicht, an der Steve seit Jahrzehnten leidet. Der Familienvater sollte eigentlich eine spezielle Diät halten, wollte aber nicht auf rotes Fleisch, Wein oder Käse verzichten, so dass sein Zustand immer schlimmer wurde. Nun hat er einen Termin bei Dr. Brad, der schon beim Anblick von Steves Krankenakte seinen Augen nicht traut. Es ist der schlimmste Fall von Gicht, den der Fußchirurg je gesehen hat. Hoffentlich sind Steves Gelenke noch zu retten.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.