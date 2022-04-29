Folge vom 29.04.2022
Ein Hühnerstall für alle FälleJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Designer
Folge vom 29.04.2022: Ein Hühnerstall für alle Fälle
44 Min.Folge vom 29.04.2022Ab 6
Aus Alt mach Neu: Katie und Trent haben vor kurzem eine sieben Hektar große Pferdefarm bei Nashville gekauft und wollen auf dem Grundstück ihre Träume verwirklichen. Das Team soll das alte Anwesen von außen verschönern, einen Wohnbereich mit Outdoor-Küche im Freien einrichten und einen schönen Hinterhof für die ganze Familie und die Hunde gestalten. In den zum Haus passenden Landhausstil lassen sie Erinnerungsstücke einfließen und müssen gut mit dem Budget von 70.000 Dollar haushalten. Wird das Team in der Lage sein, alle Träume zu erfüllen?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.