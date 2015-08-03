Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 03.08.2015: MGA
44 Min.Folge vom 03.08.2015
Amerikanische Autofans stehen nur auf Muscle-Cars? Von wegen, britische Oldtimer mit Retro-Charme sind in den Vereinigten Staaten ebenfalls angesagt. Davon ist Gebrauchtwagen-Profi Mike Brewer felsenfest überzeugt. Der Kfz-Experte hat in Kalifornien einen gut erhaltenen MGA, Baujahr 1959, ausfindig gemacht. Der Motor des Sportwagens schnurrt wie ein Kätzchen. Nur an den Bremsen gibt es ein Problem, doch diese Baustelle bekommt Chef-Mechaniker Edd China sicher in den Griff. Für 15 000 Dollar ist der Klassiker daher so gut wie gekauft.
