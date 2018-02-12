Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 12.02.2018: Toyota Celica Supra
44 Min.Folge vom 12.02.2018
Ein Drift-King aus der Zeit des Zauberwürfels und der VHS-Kassetten: Mike Brewer nimmt in dieser Folge einen Toyota Celica Supra, Baujahr 1982, unter die Lupe. Der Motor des Sportwagens leistet 184 PS und ist noch gut in Schuss - bis auf die Zylinderkopfdichtung. Die Klappscheinwerfer und der Auspuff müssen ebenfalls überholt werden, aber diese Probleme bekommt Mikes Kompagnon Ant Anstead in der Werkstatt garantiert in den Griff. Deshalb bietet der Kfz-Experte dem Eigentümer 6500 Dollar für das Vehikel an.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.