Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 25.03.2019: Best Of Staffel 15
44 Min.Folge vom 25.03.2019Ab 6
Mike Brewer kennt den Gebrauchtwagenmarkt wie seine Westentasche. Der Brite weiß genau, welche Modelle den größten Profit abwerfen. Mit Ant Anstead hat der Auto-Crack zudem einen erfahrenen Partner an seiner Seite, der mit dem Schraubenschlüssel kleine Wunder vollbringt. Und wenn sich ein fehlendes Ersatzteil partout nicht mehr auftreiben lässt, dann greifen die Kfz-Experten auf moderne Hilfsmittel wie 3-D-Drucker zurück, mit denen man heutzutage nahezu alles herstellen kann. In diesem „Best-of“ blickt das Duo auf die größten Herausforderungen der 15. Staffel zurück.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.