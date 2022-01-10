Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 10.01.2022: Renault 5 GT Turbo
44 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 6
Der Fahrersitz ist zerschlissen, der Vergaser schwächelt und der Motor läuft nicht rund, trotzdem ist Mike Brewer in der englischen Grafschaft Oxfordshire Feuer und Flamme. Denn einen Renault 5 GT Turbo sucht der Autoexperte schon sehr lange. Der britische Kfz-Profi hat für das Vehikel aus den Achtzigerjahren 6000 Pfund auf den Tisch geblättert. Und sein Kompagnon Marc „Elvis“ Priestley soll den getunten Kompaktsportler in der Werkstatt in seinen Originalzustand zurückversetzen. Dafür braucht der ehemalige Formel-1-Mechaniker passende Ersatzteile.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.