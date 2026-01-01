Die geheime Welt ...
Ab 12
Ab 12
Die geheime Welt ...
Wir glauben oftmals, diese Welt zu kennen, aber manchmal ist es nur ein Schritt, eine Tür oder eine Handbewegung und wir sind in einer geheimen Umgebung, die wir so noch nie gesehen haben. "Die geheime Welt ..." gewährt spannende und abenteuerliche Einblicke hinter die Kulissen von faszinierenden Lieblings- und Sehnsuchtsorten wie Freizeitparks, Zoos oder Flughäfen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1: Kabel Eins
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