Die geheime Welt ... des größten Freizeitparks Deutschlands
Folge vom 03.09.2022: Die geheime Welt ... des größten Freizeitparks Deutschlands
137 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 12
Mehr als fünf Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den größten Freizeitpark Deutschlands: den Europa-Park Rust - und erleben dort Tage voller Action und Abenteuer. Doch nur einen Schritt, eine Tür entfernt, liegt auch hier eine Welt voller Geheimnisse! Mit verborgenen Tunneln, unterirdischen Flüssen und seltsamen Fußmatten, ohne die im Park alles stillstehen würde ...
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins