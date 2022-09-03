Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 03.09.2022: Die geheime Welt ... des größten Freizeitparks Deutschlands

137 Min. Ab 12

Mehr als fünf Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den größten Freizeitpark Deutschlands: den Europa-Park Rust - und erleben dort Tage voller Action und Abenteuer. Doch nur einen Schritt, eine Tür entfernt, liegt auch hier eine Welt voller Geheimnisse! Mit verborgenen Tunneln, unterirdischen Flüssen und seltsamen Fußmatten, ohne die im Park alles stillstehen würde ...

