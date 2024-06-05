Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte
Folge 2: Asia, Sushi & Co.
101 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Laut Forsa-Umfrage steht fest: Die zweit beliebteste Länderküche der Deutschen kommt aus Asien. Doch was genau sind die begehrtesten Gerichte aus Fernost? In einem chinesischen Restaurant in Köln findet Max heraus, warum chinesisches Essen in Deutschland so gut ankommt. Außerdem darf der Sternekoch in einer der bekanntesten Küchen von Bangkok hinter die Kulissen blicken und erfährt erstaunliche Geheimnisse über die thailändische Küche.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© POTATOHEAD PICTURES GmbH