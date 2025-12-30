Die Grenzschützer
Folge 1: Drogenschmuggel XXL
45 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Die Bundespolizei stoppt in Brandenburg einen Autofahrer nach einem Fluchtversuch. Es wird schnell deutlich, warum sich der Mann der Kontrolle entziehen wollte. Bei der Durchsuchung des Wagens entdecken die Beamten im Kofferraum zwei große, mit Marihuana gefüllte Sporttaschen. So einen XXL-Fund bekommen die Grenzschützer nicht jeden Tag zu Gesicht. Und am Flughafen in Frankfurt trägt ein Passagier aus Vietnam sehr viel Gepäck bei sich. Der Zoll vermutet, dass sich in den Koffern Lebensmittel befinden, die nicht in die EU eingeführt werden dürfen.
Genre:Action, Journal, Documentary
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.