Von den Alpen zum Amazonas
Die größten Geheimnisse der Welt
Folge 2: Von den Alpen zum Amazonas
88 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Mit welchem skandalträchtigen Erbe sorgt der österreichische Komponist Wolfgang Amadeus Mozart bis heute für Aufsehen? Was steckt hinter einem mysteriösen Labyrinth unterirdischer Gänge im brasilianischen Regenwald? Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Anastasia Zampounidis und Reiseinfluencerin Mareen Schauder rätseln mit.
Die größten Geheimnisse der Welt
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins