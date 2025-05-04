Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die größten Geheimnisse der Welt

Von den Alpen zum Amazonas

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 04.05.2025
Von den Alpen zum Amazonas

Von den Alpen zum AmazonasJetzt kostenlos streamen

Die größten Geheimnisse der Welt

Folge 2: Von den Alpen zum Amazonas

88 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

Mit welchem skandalträchtigen Erbe sorgt der österreichische Komponist Wolfgang Amadeus Mozart bis heute für Aufsehen? Was steckt hinter einem mysteriösen Labyrinth unterirdischer Gänge im brasilianischen Regenwald? Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Anastasia Zampounidis und Reiseinfluencerin Mareen Schauder rätseln mit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die größten Geheimnisse der Welt
Kabel Eins
Die größten Geheimnisse der Welt

Die größten Geheimnisse der Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen