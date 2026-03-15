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Die großen Parks in Afrika

Die Garden Route

Blue AntStaffel 2Folge 1vom 15.03.2026
Die Garden Route

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Die großen Parks in Afrika

Folge 1: Die Garden Route

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Doku-Serie zeigt die unglaubliche Artenvielfalt in Afrikas Nationalparks. Es werden die komplexen Ökosysteme vorgestellt, in denen zahlreiche Pflanzen und Tiere beheimatet sind.

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