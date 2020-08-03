Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die! Herz! Schlag! Show!

Folge 4

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 03.08.2020
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Die! Herz! Schlag! Show!

Folge 4: Folge 4

117 Min.Folge vom 03.08.2020Ab 12

In der vierten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams um die Kontrolle ihres Herzschlags: Ruth Moschner, Ben Blümel und Thorsten Legat vs. Verona Pooth, Jochen Schropp und Ralf Moeller. Bildrechte: ProSieben/Hartmann, Jens.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die! Herz! Schlag! Show!
ProSieben
Die! Herz! Schlag! Show!

Die! Herz! Schlag! Show!

Alle 1 Staffeln und Folgen