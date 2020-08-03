Die! Herz! Schlag! Show!
Folge vom 03.08.2020
In der vierten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams um die Kontrolle ihres Herzschlags: Ruth Moschner, Ben Blümel und Thorsten Legat vs. Verona Pooth, Jochen Schropp und Ralf Moeller. Bildrechte: ProSieben/Hartmann, Jens.
