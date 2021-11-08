Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege
Folge 4: Episode 4
106 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Nicht reden, sondern anpacken. Nicht zuschauen, sondern machen. Unter Anleitung von Krankenpfleger:innen arbeiten Wayne Carpendale, Jenny Elvers, Patrick Lindner, Faisal Kawusi, Lilly Becker und Jorge González vier Wochen lang im Krankenaus. Die sechs Pflege-Praktikant:innen lernen im Alltag "auf Station", wie herausfordernd der Pflege-Beruf ist. Drainagen ziehen gehört genauso dazu wie Vitalwerte messen, Verbände wechseln, Betten beziehen, Patienten waschen oder Babys versorgen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH