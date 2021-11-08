Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Episode 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 08.11.2021
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Folge 4: Episode 4

106 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12

Nicht reden, sondern anpacken. Nicht zuschauen, sondern machen. Unter Anleitung von Krankenpfleger:innen arbeiten Wayne Carpendale, Jenny Elvers, Patrick Lindner, Faisal Kawusi, Lilly Becker und Jorge González vier Wochen lang im Krankenaus. Die sechs Pflege-Praktikant:innen lernen im Alltag "auf Station", wie herausfordernd der Pflege-Beruf ist. Drainagen ziehen gehört genauso dazu wie Vitalwerte messen, Verbände wechseln, Betten beziehen, Patienten waschen oder Babys versorgen.

