Die Kanzlei
Folge 13: Üble Tricks
48 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6
Isa von Brede und ihr Kollege Markus Gellert übernehmen die Verteidigung von Paul Siemsen, der seinen Lebenspartner Roman getötet haben soll. Die Beweise sprechen größtenteils gegen ihren Mandanten. Paul hat Roman nach einem Beziehungsstreit mit einem Handtuchspender niedergeschlagen. An den Rest kann sich der Angeklagte jedoch nicht mehr erinnern ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren