Die Kanzlei
Folge 2: Nur aus Mitleid
49 Min.Folge vom 16.10.2025
Zwei knifflige Fälle bringen Isa von Brede und ihr Kanzlei-Team ins Schwitzen. Markus Born, ein alter Bekannter der Anwältin, steht unter Mordverdacht. Er soll seine pflegebedürftige Mutter erstickt haben - und das, nachdem er sich über Jahre hingebungsvoll um sie gekümmert hat. Außerdem verteidigt Isa die Tierschutzaktivistin Gesine Brunken und muss sich dabei gegen den schwer durchschaubaren Anwalt Markus Gellert durchsetzen.
Die Kanzlei
