Die Kanzlei
Folge 5: Hinter Gittern
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Isas Bruder Egin wird tot am Hamburger Hafen aufgefunden und die Anwältin gerät unter dringenden Mordverdacht. Beide hatten sich einen Tag zuvor am Tatort heftig gestritten und waren dabei von Passanten beobachtet worden. Markus Gellert versucht nun zusammen mit Yasmin und Gudrun, Isas Unschuld zu beweisen. Die Vier müssen sich beeilen, denn ihre geschätzte Kollegin wird im Gefängnis von einer brutalen Zellengenossin schikaniert.
Die Kanzlei
