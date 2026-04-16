Die Kanzlei
Folge 8: Der nächste Zug
49 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Markus Gellert arbeitet nun als Kanzleipartner mit Isa von Brede zusammen - und bittet die Anwältin bereits am ersten Arbeitstag um einen sehr gewagten Gefallen. Im Büro stapeln sich derweil die Fallakten: Isa vertritt die Ehefrau eines Lokführers, der mit seinem Zug einen Mann überfahren hat. Gellerts neuer Klient ist Yasmins Vater. Der Gastronom soll mit seinem Essen mehrere Lebensmittelvergiftungen verursacht haben.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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