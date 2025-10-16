Die Kanzlei
Folge 11: Nacht und Nebel
50 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Gellert versucht mit allen Mitteln, die Unschuld seiner Tochter Marleen zu beweisen. Die 24-Jährige soll mit ihrem Sportwagen einen Fußgänger angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben. Leider sieht die Beweislage erdrückend aus: Das Unfallopfer kann sich noch an Teile von Marleens Nummernschild erinnern.
