Die Kanzlei
Folge 2: Ruhe vor dem Sturm
48 Min. 16.10.2025 Ab 6
Felix Bartels wurde im Alter von 16 Jahren von seinem Vater verstoßen und soll nun als Erwachsener dessen Pflegekosten übernehmen. Isa von Brede findet das ungerecht und sie versucht, dem verzweifelten Sohn zu helfen. Gellert muss unterdessen seinen väterlichen Pflichten gerecht werden, auch wenn ihm das nicht besonders gefällt. Sein von ihm vernachlässigter Sohn Viktor hat sich mit einem Mitschüler geprügelt und wurde kurze Zeit später beim Einbruch in dessen Zuhause ertappt.
Die Kanzlei
Krimi-Drama, Drama
DE, 2015
Altersfreigabe: 6
6
