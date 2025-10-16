Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Kanzlei

Ruhe vor dem Sturm

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2vom 16.10.2025
Joyn Plus
Ruhe vor dem Sturm

Ruhe vor dem SturmJetzt ohne Werbung streamen

Die Kanzlei

Folge 2: Ruhe vor dem Sturm

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Felix Bartels wurde im Alter von 16 Jahren von seinem Vater verstoßen und soll nun als Erwachsener dessen Pflegekosten übernehmen. Isa von Brede findet das ungerecht und sie versucht, dem verzweifelten Sohn zu helfen. Gellert muss unterdessen seinen väterlichen Pflichten gerecht werden, auch wenn ihm das nicht besonders gefällt. Sein von ihm vernachlässigter Sohn Viktor hat sich mit einem Mitschüler geprügelt und wurde kurze Zeit später beim Einbruch in dessen Zuhause ertappt.

Alle Staffeln im Überblick

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

Alle 3 Staffeln und Folgen