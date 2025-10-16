Die Kanzlei
Folge 3: Im Netz
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Daniel Bienert beschuldigt seinen Mitbewohner, ihm seine Geschäftsidee für eine App gestohlen und an eine große Softwarefirma weiterverkauft zu haben. Jetzt liegt es an Markus Gellert zu beweisen, dass sein Mandant der Urheber des Programms ist. Isa von Brede hat unterdessen mit einem Familienstreit zu tun, bei dem es um das Erbe eines gewaltigen Vermögens geht.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
