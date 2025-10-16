Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 4vom 16.10.2025
Folge 4: Am Abgrund

50 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Markus und Isa müssen im Streit um das Urheberrecht einer App eine herbe Niederlage einstecken. Die IT-Firma TEDCOM kann mit einem Video bezeugen, dass Benedikt Vollmer und nicht Daniel Bienert das Programm entwickelt hat. Jetzt hetzt Bienert der Kanzlei den Anwalt Gisbert Rottmann auf den Hals. Er weiß, dass Yasmin und Gudrun das Beweismaterial gestohlen und der TEDCOM zur Verfügung gestellt haben. Gerät diese Wahrheit ans Licht, könnten Markus und Isa ihre Lizenz verlieren.

