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Die Kanzlei

Auf Herz und Nieren

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6vom 06.08.2026
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Die Kanzlei

Folge 6: Auf Herz und Nieren

50 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Gerd Matuschek gibt den Ärzten die Schuld am Tod seines Sohnes und bittet die Anwälte verzweifelt um Hilfe. Yasmin liegt nach einem Kreislaufkollaps im Krankenhaus und Thomas Zuhse übernimmt kurzfristig ihre Vertretung in der Kanzlei. Gellert hat ihn eingestellt - ohne dessen Vorgeschichte zu kennen. Isa und Gudrun jedenfalls erinnern sich noch gut an den pedantischen Kollegen Zuhse, der Ehrenberg einst in den Wahnsinn getrieben hat.

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