Neustart

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 8vom 16.10.2025
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Markus Gellert leistet dem Rapper Dogan Özdil rechtlichen Beistand. Der Musiker bekommt die Chance seines Lebens: Ein internationales Musiklabel will ihn unter Vertrag nehmen. Doch Dogan hat sich bereits für zwei Jahre bei dem Musikproduzenten Murat Sahin verpflichtet und der wird seine Kündigung nicht gerade positiv aufnehmen. Isa kümmert sich derweil um eine junge Mutter, die verdächtigt wird, ihr Baby getötet zu haben.

SAT.1 emotions
