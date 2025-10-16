Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Kanzlei

Falsche Freunde

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 1vom 16.10.2025
Joyn Plus
Falsche Freunde

Falsche FreundeJetzt ohne Werbung streamen

Die Kanzlei

Folge 1: Falsche Freunde

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Isa von Brede bekommt unerwarteten Besuch von einem alten Bekannten aus ihrer Hippiezeit, doch das Wiedersehen hat für sie einen bitteren Beigeschmack. Robert Seebacher behauptet tatsächlich, mit ihr verheiratet zu sein! Markus Gellert, Yasmin und Gudrun finden die Geschichte zunächst durchaus amüsant. Isa würde sich dagegen gerne kneifen und aus dem ganzen Alptraum schnellstens wieder aufwachen.

Alle Staffeln im Überblick

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

Alle 3 Staffeln und Folgen