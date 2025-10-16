Die Kanzlei
Folge 1: Falsche Freunde
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Isa von Brede bekommt unerwarteten Besuch von einem alten Bekannten aus ihrer Hippiezeit, doch das Wiedersehen hat für sie einen bitteren Beigeschmack. Robert Seebacher behauptet tatsächlich, mit ihr verheiratet zu sein! Markus Gellert, Yasmin und Gudrun finden die Geschichte zunächst durchaus amüsant. Isa würde sich dagegen gerne kneifen und aus dem ganzen Alptraum schnellstens wieder aufwachen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren