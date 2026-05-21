Die Kanzlei
Folge 11: Schattenspiele
50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Isa von Brede übernimmt einen Fall, der an die Nieren geht. Die Bäuerin Susanne Nielsen macht den TV-Moderator Jan Hölter für den Suizid ihres 16-jährigen Sohnes verantwortlich. Der Teenager war in dessen Sendung öffentlich bloßgestellt worden und hatte sich daraufhin das Leben genommen. Außerdem treten Isa und Markus für die Rechte des Dönerladenbetreibers Galip ein, der neuerdings vom Verfassungsschutz observiert wird.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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