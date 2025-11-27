Die Kanzlei
Folge 3: Kinderkram
49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Silke Brandner wird mit gerade mal 15 Jahren ungewollt Mutter. Auf Drängen ihrer Eltern gibt sie das Baby zur Adoption frei. Einige Jahre später bereut die junge Frau ihre Entscheidung und möchte nun Verantwortung für ihren Sohn Luke übernehmen. Deshalb bittet Silke Isa von Brede um Hilfe. Als Luke plötzlich spurlos verschwindet, wird Silke der Kindesentführung verdächtigt ...
