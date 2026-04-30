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Fremde Federn

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 5vom 30.04.2026
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Folge 5: Fremde Federn

49 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Markus Gellert hat mit einem hitzigen Urheberrechtsstreit zu tun. Seine Mandantin Lara Binder bezichtigt den Popstar Ron Hemmings, ihr Lied "Hab dich nicht gefragt" gestohlen zu haben. Der Künstler streitet Laras Vorwürfe vehement ab und wirft ihr vor, ihn abzocken zu wollen. Isa von Brede kämpft unterdessen vor Gericht für einen Erzieher, dem Körperverletzung vorgeworfen wird.

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