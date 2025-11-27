Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 6vom 27.11.2025
Folge 6: Überdosis

49 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Die Bordellbesitzerin Beate "Bella" Gassner bittet Gellert erneut um Hilfe. In ihrem Etablissement ist ein Mann an einer Überdosis Heroin gestorben. Die Anklage gegen Frau Gassner lautet Drogenhandel und gefährliche Körperverletzung. Isa von Brede vertritt unterdessen ihren Bekannten Jannick Brodersen. Der Uhrmacher soll das Schmuckstück einer Kundin durch eine billige Kopie ersetzt haben.

