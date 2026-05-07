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Ohne Vorwarnung

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 8vom 07.05.2026
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Folge 8: Ohne Vorwarnung

50 Min.Folge vom 07.05.2026

Während in der Kanzlei die Sommergrippe kursiert, nimmt es Gellert mit der Pharmaindustrie auf. Seinem Mandanten Harald Vollmer wurde vom Arzt ein Antibiotikum verschrieben, welches ihn in den Rollstuhl gebracht hat. Im Beipackzettel stand nichts von dem besonderen Risiko des Medikaments, geschweige denn hatte der Mediziner Harald darüber aufgeklärt. Isa bekommt unterdessen unerwarteten Besuch von ihrem Ex-Mann ...

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