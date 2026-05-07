Die Kanzlei
Folge 8: Ohne Vorwarnung
50 Min.Folge vom 07.05.2026
Während in der Kanzlei die Sommergrippe kursiert, nimmt es Gellert mit der Pharmaindustrie auf. Seinem Mandanten Harald Vollmer wurde vom Arzt ein Antibiotikum verschrieben, welches ihn in den Rollstuhl gebracht hat. Im Beipackzettel stand nichts von dem besonderen Risiko des Medikaments, geschweige denn hatte der Mediziner Harald darüber aufgeklärt. Isa bekommt unterdessen unerwarteten Besuch von ihrem Ex-Mann ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren