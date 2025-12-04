Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kanzlei

Ein falsches Bild

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 11vom 04.12.2025
Ein falsches Bild

Die Kanzlei

Folge 11: Ein falsches Bild

49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Nach der geplatzten Hochzeit ist die Stimmung zwischen Isa und Markus mehr als angespannt. Trotzdem versuchen beide, sich mit Arbeit abzulenken. Besonders heikel ist der Fall, den Isa übernimmt. Wärmelskirchen ist dabei erwischt worden, wie er beim Feiern Kokain eingenommen hat. Nun bangt der Jurist um seine Bewerbung als Oberstaatsanwalt. Ob Isa ihren geschätzten Kollegen am Gericht aus der Affäre ziehen kann?

