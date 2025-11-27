Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Kanzlei

Heiße Fracht

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 2vom 27.11.2025
Joyn Plus
Heiße Fracht

Heiße FrachtJetzt ohne Werbung streamen

Die Kanzlei

Folge 2: Heiße Fracht

48 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Die Bordellbesitzerin Beate "Bella" Gassner bittet die Kanzlei erneut um Unterstützung. Sandor Groeningen, der Betreiber eines Hamburger Großbordells, wirbt ihr die Mädchen ab. Außerdem kümmern sich die Anwälte um einen Buchhalter, dem Brandstiftung vorgeworfen wird.

Alle Staffeln im Überblick

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

Alle 3 Staffeln und Folgen