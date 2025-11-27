Die Kanzlei
Folge 2: Heiße Fracht
48 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Die Bordellbesitzerin Beate "Bella" Gassner bittet die Kanzlei erneut um Unterstützung. Sandor Groeningen, der Betreiber eines Hamburger Großbordells, wirbt ihr die Mädchen ab. Außerdem kümmern sich die Anwälte um einen Buchhalter, dem Brandstiftung vorgeworfen wird.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH
