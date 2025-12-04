Die Kanzlei
Folge 4: Heimatlos
49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Die Kanzlei wird inzwischen von Gellerts Wohnung aus fortgeführt und es bahnt sich auch schon ein neuer Fall an. Der Showmaster, gegen den die Anwälte bereits einmal ermittelt haben, bittet nun um rechtlichen Beistand. Er wird angeblich von einer jungen Stalkerin belästigt, die in seine Wohnung eindringen und dort alles auf den Kopf stellen soll.
