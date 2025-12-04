Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kanzlei

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 4vom 04.12.2025
Folge 4: Heimatlos

49 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Die Kanzlei wird inzwischen von Gellerts Wohnung aus fortgeführt und es bahnt sich auch schon ein neuer Fall an. Der Showmaster, gegen den die Anwälte bereits einmal ermittelt haben, bittet nun um rechtlichen Beistand. Er wird angeblich von einer jungen Stalkerin belästigt, die in seine Wohnung eindringen und dort alles auf den Kopf stellen soll.

