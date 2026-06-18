Die Kanzlei
Folge 6: Harte Worte
49 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Eine Frau beschimpft die Besatzung und die Gäste an Bord eines Flugzeugs, sodass der Pilot die Reise abbrechen muss. Isa und Markus vertreten sie deshalb vor Gericht. Die Angeklagte leidet angeblich unter dem Tourette-Syndrom und macht ihre Krankheit für den Vorfall verantwortlich. Können die beiden Juristen das hohe Gericht von der Unschuld ihrer Mandantin überzeugen?
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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