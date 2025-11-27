Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 8vom 27.11.2025
48 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Gellert bekommt unerwarteten Besuch von seinem Bruder und erfährt von ihm, sein Vater wegen einer OP in Hamburg ist. Auch Gudrun und ihr Mann Gerd haben private Probleme. Ihr Pflegekind Tina schwänzt nicht nur die Schule, sondern ist auch noch eine Ladendiebin. In der Kanzlei wartet unterdessen ein neuer Fall. Ein Lehrer bittet um Hilfe - er wurde suspendiert, weil er einen Schüler geschlagen haben soll.

