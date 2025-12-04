Die Kanzlei
Folge 9: Ausgeliefert
48 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Gudrun soll sich im Auftrag der Kanzlei erneut als Hobbydetektivin beweisen und eine junge Frau aufspüren. Leider bemerkt sie zu spät, dass sie mit ihren Recherchen einer Bande von russischen Zuhältern in die Hände spielt. Gellert nimmt unterdessen all seinen Mut zusammen und macht Isa überraschend einen Heiratsantrag.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH
