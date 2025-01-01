Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 2: Folge 2
89 Min.Ab 12
Heute hat Oberarzt und Chirurg Dr. Jens Peter Hölzen eine heikle OP zu meistern: Bei einem Notfallpatienten auf der Intensivstation muss ein winziges Loch im Zwölffingerdarm gefunden und geschlossen werden, um innere Blutungen zu vermeiden. Eine äußerst kritische Situation. Im Zentral-OP-Bereich nimmt Anästhesiepfleger Niklas Wiechert mit viel Einfühlungsvermögen einer panischen älteren Dame die Angst vor ihrer Narkose.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins