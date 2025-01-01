Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 2

Kabel EinsStaffel 2Folge 2
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 2: Folge 2

89 Min.Ab 12

Heute hat Oberarzt und Chirurg Dr. Jens Peter Hölzen eine heikle OP zu meistern: Bei einem Notfallpatienten auf der Intensivstation muss ein winziges Loch im Zwölffingerdarm gefunden und geschlossen werden, um innere Blutungen zu vermeiden. Eine äußerst kritische Situation. Im Zentral-OP-Bereich nimmt Anästhesiepfleger Niklas Wiechert mit viel Einfühlungsvermögen einer panischen älteren Dame die Angst vor ihrer Narkose.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Kabel Eins
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Alle 4 Staffeln und Folgen