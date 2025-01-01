Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 4

Kabel EinsStaffel 2Folge 4
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 4: Folge 4

87 Min.Ab 12

Kabel Eins zeigt exklusiv und in Echtzeit eine Operation am offenen Herzen von Univ.-Prof. Dr. med. Sven Martens, Direktor der Klinik für Herzchirurgie am Universitätsklinikum Münster, an Herzpatient Günter Pillukat. Von der Öffnung des Brustkorbes mit einer elektrischen Säge bis hin zum Austausch der verkalkten Herzklappe: Die OP-Dokumentation ermöglicht faszinierende Einblicke in eine Welt, die man als Nicht-Mediziner so niemals zu sehen bekommen würde.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Kabel Eins
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Alle 4 Staffeln und Folgen