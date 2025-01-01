Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 3: Folge 3
84 Min.Ab 12
Heute hat Professor Dr. Walter Stummer eine heikle Operation zu meistern: Eine Patientin hat einen Gehirntumor, der entfernt werden muss. Während ihr Körper bei dem Eingriff völlig regungslos bleibt, wird sie nach der Öffnung des Schädelknochens aus der Narkose geweckt. Anschließend werden der Dame Fragen gestellt, damit der Gehirnchirurg weiß, wie weit er schneiden kann, ohne irreversiblen Schaden anzurichten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Patientin kein Deutsch spricht ...
